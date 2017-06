Lo asesinan al salir de su casa en Santa Catarina Pinula

“Me dijo que regresaba más tarde, se despidió de nuestro hijo y después de salir se oyeron tres disparos”, dijo Cindy Daiana García esposa de Ermelindo Sub, de 27 años, quien fue asesinado en el callejón Los Cipreses, en la aldea El Pajón, Santa Catarina Pinula.

Ermelindo trabajaba en una construcción en la zona 16 de la capital, era el encargado de la planilla, compraba los materiales y realizaba los pagos al personal.

Lee también: Se registra incendio debajo del puente Incienso

“Él siempre me ayudó para sacar a sus hermanos adelante”, dijo Teresa Sub madre del fallecido quien indicó que es una madre soltera. “Él no se metía con nadie, por qué lo mataron”.