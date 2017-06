La NASA lanzará una sonda directamente hacia el sol

Una sonda de la NASA apuntará directamente hacia el sol el año próximo y llevará el nombre del astrofísico que pronosticó la existencia del viento solar hace casi 60 años.

La agencia especial anunció el miércoles que la misión llevará el nombre de Eugene Parker, profesor emérito de la Universidad de Chicago. Es la primera misión que lleva el nombre de un investigador que aún vive, dijo el jefe de la misión, Thomas Zurbuchen.

#ICYMI: The Parker Solar Probe, set to touch the sun, was renamed today in honor of astrophysicist Eugene Parker: https://t.co/bEJqJOZWrD pic.twitter.com/X8MCRQbgbE

— NASA (@NASA) 1 de junio de 2017