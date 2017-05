NASA confirma misteriosa desaparición de estrella 25 veces más grande que el Sol

Un estudio realizado por astrónomos estadounidenses y publicado en la revista científica Monthly Notices of the Royal Astronomical Society reveló la desaparición de la estrella N6946-BH1.

La estrella, misma que estaba siendo seguida de cerca por la comunidad de investigadores, iba a convertirse en una supernova.

Para los científicos, la hipótesis más probable apunta a que sufrió un colapso gravitacional, es decir, se convirtió en un agujero negro.

La NASA respaldó dicha teoría en un comunicado publicado el pasado 25 de mayo, en el que explica que la estrella debió haber estallado en una supernova muy brillante, pero en vez de eso se apagó.

La estrella tenía un tamaño 25 veces mayor al de nuestro Sol y estaba situada a 22 millones de años luz de nuestro planeta, en la galaxia espiral NGC 6946, explica la NASA.

Los astrónomos registraron en 2007 un brillante destello proveniente de la N6946-BH1, lo que generalmente es considerado como un signo de su inminente explosión como supernova. Dos años más tarde, se registró un nuevo destello, pero de menor intensidad. A partir de entonces, su luz empezó a disminuir.

