Entrevista. María Eugenia Mijangos, presidenta del TSE: “Partidos, el reflejo del sistema político”

¿Cuáles son sus planes en la presidencia del TSE?

Mi plan de trabajo nace de una reflexión sobre la situación del TSE, del sistema político en general y del estado de la democracia en Guatemala. Lo primero es que el TSE no soslaye la responsabilidad del estado del sistema político y de la democracia. Trabajar en el fortalecimiento de los partidos políticos; cambiar el enfoque del Instituto Electoral en cuanto a lo que imparte a la ciudadanía. La dignificación del recurso humano, trabajo en equipo y un tribunal abierto y transparente.

¿Cómo se están implementando las reformas a Ley Electoral?

Se trabaja en la unidad de Medios de Comunicación y Estudios de Opinión y la de Control y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos. No queremos que se repita una inequidad en la promoción de un partido porque hasta 2015 las agrupaciones políticas que tenían más recursos eran las que más se promocionaban y eso no las hace una mejor opción. También se trabaja en la participación ciudadana, sanciones y en todo el proceso electoral porque se adelantaron las fechas de convocatoria.

¿Quiénes están al frente de las nuevas unidades?

Renzo Rosal en la unidad de Medios de Comunicación y Giovanni Rodríguez, que trabajaba para el TSE, en la de Fiscalización. La unidad a cargo de Rosal comprará los espacios en los medios y la de Rodríguez fiscalizará las cuentas de los partidos.

¿Qué apoyo recibe el TSE?

Del Instituto Nacional Demócrata, de la Fundación Konrad Adenauer, de ASIES y del Instituto Holandés por la Democracia Partidaria. De las instituciones de gobierno hemos coordinado con la Contraloría General de Cuentas, la Superintendencia de Administración Tributaria y la Intendencia de Bancos con el objeto de implementar las reformas respecto de la fiscalización de los partidos.

¿Tienen apoyo del MP y de la CICIG?

La CICIG nos ha apoyado en la implementación técnica del régimen de fiscalización. Con el MP tenemos una coordinación constante porque dentro de la legislación penal existen los delitos electorales.

¿Tienen apoyo del presidente Jimmy Morales?

Últimamente no hemos tenido un acercamiento con él, pero sí con la Cancillería por el tema de Belice. El único acercamiento que tuvimos fue cuando estaba haciendo una propuesta de reforma a la Ley Electoral.

¿El TSE ha coordinado con la Cancillería para someter a consulta el diferendo territorial con Belice?

Estamos en coordinaciones, extraoficialmente me comentaron que la consulta podría hacerse en diciembre de 2017 pero no hay nada oficial. Si fuera así, tendríamos que asumir el reto, pues constitucionalmente el Congreso o el Ejecutivo pueden hacer la petición. El TSE está preparado para hacer la consulta.

¿También se está preparado para hacer una consulta por las reformas constitucionales?

Sí, pero desde mi punto de vista es que las consultas no pueden hacerse en conjunto porque son temas complejos y no es conveniente mezclarlos por la desinformación que hay sobre el tema de Belice y de la polémica de las reformas constitucionales.

¿Cuántos recursos hay para hacer las consultas?

Tenemos Q300 millones que incluye todo lo necesario para montar la consulta. Para cualquier consulta debe hacerse campañas y estas tendrán que ser coordinadas para que no se confunda a la población.

¿Con cuánto tiempo de separación deben hacerse las consultas?

No tendría que ser mucho para que toda la logística que se implemente para la primera sirva para la segunda. La recomendación es que no se hagan demasiado cercanas porque esto nos llevaría a una precipitación.

¿Por qué hasta después de las elecciones salieron a luz las anomalías de FCN-Nación, UNE y CNN?

Porque las auditorías se inician y terminan con posterioridad al proceso electoral, no se puede llevar durante, aunque hay cuestiones paralelas. Se está en el proceso de audiencia que no necesariamente lleva a la cancelación de uno de los partidos.

¿Qué pasaría si estos partidos son cancelados como el Partido Patriota y Líder?

Nuestro mandato es supervisar y hacer la auditoria para ver si incumplieron con la ley. No es nada más cancelar a un partido porque hay sanciones previas. No podemos basarnos en consideraciones de tipo político, sino que hacemos un análisis jurídico, el cual desprende la gravedad de las violaciones, las cuales podrían o no desvanecerse con las pruebas de descargo.

¿Qué pasará con los funcionarios que fueron electos con el FCN-Nación y la UNE?

Los diputados quedarían como independientes, ellos no pierden su calidad de congresistas. Los dirigentes de los partidos tienen que hacer una reflexión, lo que les pasa a ellos es un reflejo del sistema político actual.

¿En cuánto tiempo podría saberse si estos partidos son cancelados?

No se puede dar una fecha. La UNE y FCN-Nación pidieron apertura de prueba y esos son 30 días. El Registro de Ciudadanos tiene 10 días para dictar una resolución, la cual es apelable ante el pleno, luego viene la nuestra y si dictamos una resolución definitiva los partidos pueden acudir a las cortes. En una parte de las reformas constitucionales se busca que las resoluciones del TSE sean apelables solo en la Corte de Constitucionalidad.

¿Líder y el Partido Patriota acudieron a las cortes?

Líder estuvo presentando recursos. El PP no lo hizo porque cuando se canceló no accionaron porque el comité ejecutivo nacional estaba desintegrado y no tenían representación.

¿Qué podríamos esperar en las próximas elecciones?

Hay grupos de ciudadanos que están organizándose con miras a formar un partido y eso es saludable y bueno que se dé. Creo que en cualquier democracia mientras la representación de las agrupaciones políticas abarque un abanico de posiciones políticas e ideológicas, es mejor.