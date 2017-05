Theresa May acorta viaje a cumbre del G7 tras atentado en Mánchester

Reino Unido decretó el máximo nivel de amenaza por terrorismo tras el atentado del lunes en Mánchester, lo que significa que otro ataque podría producirse de forma inminente, y la policía está tras la pista de los posibles cómplices del autor del ataque.

El viernes, Theresa May asistirá al primero de los días de la cumbre del G7 en la isla italiana de Sicilia, a la que también asistirá el presidente estadounidense, Donald Trump, pero no estará presente en las reuniones del sábado.

“Basándose en el hecho de que tenemos un nivel de amenaza crítico actualmente y en la actual situación, la primera ministra planea un programa acortado en el G7, así que podría regresar el viernes por la noche“, indicó un alto responsable británico.

Antes de viajar a Sicilia, May tiene previsto acudir a la cumbre de la OTAN el jueves en Bruselas, donde instará a los otros líderes de la alianza militar que aumenten sus esfuerzos contra la amenaza terrorista.

We all – every single one of us – stand with the people of Manchester at this terrible time. pic.twitter.com/vMTwaBbncl

— Theresa May (@theresa_may) May 23, 2017