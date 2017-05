¿Quién era Salman Abedi, el autor del atentado en Mánchester?

Autoridades británicas revelaron este martes nuevos detalles sobre el mortal atentado que dejó 22 muertos y más de 55 heridos en la ciudad de Mánchester.

El autor del ataque fue identificado como Salman Abedi, un joven de 22 años, hijo de una pareja de refugiados libios, Samia Tabal y Ramadan al Abedi, quienes se trasladaron al Reino Unido huyendo de la represión y la dictadura de Muamar el Gadafi.

Según fuentes libias, antes de Mudarse al sur de Mánchester, donde residen desde hace más de una década, la familia vivió en Londres durante algún tiempo.

Leon Hall, compañero de escuela del sospechoso, comentó a un diario británico que Abedi siempre tuvo una especie de “problema de actitud“, que la última vez que lo vio fue el año pasado y que se había dejado crecer la barba, algo inusual en él.

Hall también comentó que el terrorista era fanático del Manchester United, equipo de la primera división del fútbol inglés.

Vecinos del sospechoso también afirmaron que este había presentado un comportamiento inusual en las últimas semanas y que incluso lo escucharon cantar oraciones islámicas en voz alta en medio de la calle, indica el portal Infobae. El mismo sitio incluso habla acerca de un folleto sobre cómo elaborar explosivos, el cual habría estado en posesión de Abedi.

A través de uno de sus canales habituales en las redes sociales, el Estado Islámico (EI) reivindicó el ataque indicando que “uno de los soldados del califato colocó bombas entre la muchedumbre” durante el concierto.

El grupo yihadista amenazó también con realizar otros ataques.

Ian Hopkins, comandante de la Policía de Mánchester, señaló que “la prioridad es establecer si Abedi actuó solo o como parte de un grupo”. Esto, tras confirmar la detención de un hombre de 23 años y el registro de dos viviendas.

Entre los muertos había una niña de 8 años (la víctima más joven que se sepa hasta el momento) y su madre y hermana estaban entre los 59 heridos, en lo que la primera ministra británica, Theresa May, calificó de “monstruoso ataque terrorista“.

“Nos resulta difícil comprender la mentalidad perversa y retorcida que ve en una sala atestada de niños no una escena para atesorar, sino una oportunidad para la matanza“, dijo en declaraciones citadas por la agencia AP.

