Lluvia de memes por la reunión entre el Papa y Donald Trump

En un encuentro muy esperado y marcado por sus diferencias en temas como migración, paz, cambio climático, islam, venta de armas y pena de muerte, el papa Francisco y el presidente estadounidense, Donald Trump, se reunieron por primera vez en el Vaticano este miércoles.

La reunión dio inicio a las 08:30 de la mañana (hora local), en el estudio privado del pontífice, bajo estrictas medidas de seguridad. Duró apenas 40 minutos, pero dejó algunos momentos curiosos que no fueron pasados por alto en Internet.

Uno de ellos, la conversación entre el pontífice y la primera dama, Melania Trump, a quien preguntó qué le daba de comer al presidente. Otra estampa fue la foto oficial del encuentro, donde las expresiones de los asistentes (un Trump sonriente y un papa Francisco muy serio) llamaron la atención.

En las redes sociales, usuarios hicieron eco de la cara del pontífice y convirtieron el momento en una fuente inagotable de memes.

Los internautas incluso bromearon haciendo referencia al director de cine, Woody Allen; y a personajes de películas de Hollywood como “Yoda” y “Darth Vader“, de la saga de “Star Wars“, o “Batman” y el “Guasón“, de “DC Comics“, entre otros.

También salió a relucir la comparación entre Barack Obama y Donald Trump, y las expresiones de Francisco cuando se reunió con líderes de países como México y Alemania.

Pope Francis with different heads of state during their visits at the Vatican.

The Pope's expression is priceless. I CAN'T BELIEVE I AM STANDING NEXT TO THIS MAN pic.twitter.com/aAO2OczWLm

— Jeremy Vine (@theJeremyVine) May 24, 2017