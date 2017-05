EN IMÁGENES: El encuentro entre Trump y el Papa en el Vaticano

El primer encuentro entre el papa Francisco y el presidente Donald Trump dio inicio a las 08:30 locales (06:30 GMT), en el estudio privado del pontífice, en el segundo piso del palacio apostólico.

La reunión se realizó bajo imponentes medidas de seguridad, tras el atentado perpetrado el lunes por la noche en la ciudad británica de Mánchester, que dejó 22 muertos.

El presidente estadounidense y su esposa, Melania, vestida rigurosamente de negro y con mantilla, recorrieron primero las suntuosas salas del Vaticano seguidos por los representantes de las familias nobles italianas, como es tradición para las visitas de jefes de Estado.

Francisco recibió con un apretón de manos y rostro sonriente a Trump en la puerta de la biblioteca, tras lo cual lo invitó a entrar al recinto para sentarse frente al escritorio papal. Un traductor ayudó a ambos líderes a comunicarse.

Honor of a lifetime to meet His Holiness Pope Francis. I leave the Vatican more determined than ever to pursue PEACE in our world. pic.twitter.com/JzJDy7pllI

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 24, 2017