Actor de telenovelas mexicanas revela que con gusto se desnuda para sus fans

#fotodeldia #shooting #brunofotos #republicadominicana #mexico #usa #españa #barcelona #Repost @montalbancamila with @repostapp ・・・ Chic@s regalazo para ustedes 😍😍😍 primicia ✔️fotón de mi amigo @juanvidalgil excelente actor de televisión

A post shared by Juan Vidal (@juanvidalgil) on Feb 15, 2017 at 6:10am PST