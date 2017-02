Director de Teatro Nacional sobre "veto" a Adal Ramones: "Fue una estrategia mercadológica"

Adal Ramones, comediante mexicano, se presentó en Guatemala por tercera vez. El show se llevó a cabo en el Expocenter de Tikal Futura; ya que la productora asegura que el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias vetó el espectáculo.

La producción mencionó que Ramones no podría presentarse en la Gran Sala ya que en 2015 se “burló” de Jimmy Morales. Razón por la que presuntamente se negó la solicitud del evento.

El director del Teatro Nacional, Álvaro Véliz, ha desmentido que exista dicha censura ya que nunca se recibió una solicitud para el evento. Además, señala que la productora tiene una deuda de Q22 mil con el centro cultural.

Véliz asegura que “no es más que una estrategia mercadológica” por parte de la productora y el comediante, quien en palabras del director “no está en su mejor momento”.

“Quiero contarles el ‘otro rollo’ de la historia. ¿De qué se trata? Entiendo que lo que ha sucedido no se trata más que de una estrategia mercadológica. Crear una censura artificial por parte de un gobierno para que eso se convierta en un producto de boletaje. He estudiado con detenimiento cómo el boletaje de la función del señor Adal estaba por debajo. Conozco su historia y sé que no está en su mejor momento. Entonces hay que crear una alarma artificial”.