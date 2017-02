La tenista más bella del mundo pierde una apuesta y deberá pagar con una cita

Eugenie Bouchard considerada la “tenista más bella del mundo” pagará caro el haberle apostado a los Falcons de Atlanta en el Super Bowl, después de que se atrevió a apostar en Twitter, que su equipo ganaría.

Y es que la popular tenista canadiense no dio crédito a Tom Brady después de una mala primera mitad de los Patriots de Nueva Inglaterra, y ahora deberá cumplir so prometas con uno de sus aficionados.

En el medio tiempo del Super Bowl cuando los de Atlanta ganaban 21-3 que presagiaba el triunfo, la tenista no dudó en aceptar la curiosa apuesta de uno de sus seguidores.

El usuario con el pseudónimo de “punslayintwoods” en Twitter le escribió: “Si ganan los Patriots, ¿me concedes una cita?”, y tan segura estaba la tenista que contestó: “Claro”.

@geniebouchard if patriots win we go on a date?

— TW1 (@punslayintwoods) 6 de febrero de 2017