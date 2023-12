Lindsay Lohan y Macaulay Culkin demuestran que el 2023 fue su año

Lindsay Lohan y Macaulay Culkin prueban que el amor puede salvar vidas. La fama los hundió pero renacieron gracias a las familias que han formado.

La fama tiene un costo especialmente cuando llega a corta edad. Lindsay Lohan y Macaulay Culkin tuvieron una carrera exitosa desde niños, sin embargo, el poder los llevó por mal camino y ahora han regresado al correcto.

Ambos famosos cayeron en una espiral autodestructiva de problemas con sus padres y drogas.

Ahora Lindsay Lohan y Macaulay Culkin prueban que el amor puede salvar vidas. La fama los hundió pero renacieron gracias a las familias que han formado.

El acoso mediático, el dinero, las apuradas agendas de trabajo y la soledad le abrieron las puertas a las adicciones, problemas mentales, conflictos familiares y otras dificultades.

Lohan y Culkin vivieron un infierno en Hollywood al quedar atrapados en una espiral autodestructiva, pero tras varios años ausentes sus vidas han tomado un buen rumbo.

Macaulay Culkin

Con tan solo 10 años alcanzó la fama al protagonizar la película Mi pobre angelito, la cual le dejó decenas de millones de dólares y una dura batalla legal contra sus propios padres, quienes le robaron, al ser los administradores.

“Era un mal hombre, era abusivo física y mentalmente. Podría mostrarte todas mis heridas si quisiera”, reveló sobre su padre, Kit Culkin.

En medio de los abusos Macaulay prefirió dar por terminada su experiencia en Hollywood.

“Quería tomarme un descanso por un tiempo y eventualmente dije ‘Terminé, muchachos, espero que todos hayan ganado su dinero porque ya no tendrán más de mí’”, expresó.

“La vida me ha dado muchas lecciones y sobre todo me ha enseñado a sobrevivir. Tuve que comportarme como un adulto cuando era muy niño, pero sin la madurez necesaria para comprender cómo funcionaba el mundo. Ahora soy como un ave de presa que analiza el entorno que le rodea, pero he dejado de pensar en mí mismo como un personaje público, porque es una locura vivir desde esa perspectiva en tercera persona”, reflexionó.

En medio de su torbellina vida conoció a Brenda Song, quien al igual que él comparte duras experiencias tras ser una exestrella infantil de Disney. Ambos se han mostrado plenamente enamorados y formaron una familia junto a su hijo Dakota.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Macaulay ‘Instagram’ Culkin (@culkamania)

Lindsay Lohan

La historia del actor tiene similitud con la de Lindsay quien obtuvo reconocimiento luego de su papel doble en Juego de Gemelas. La famosa enfrentó problemas de conducta al ser conflictiva, lo que la llevó a quedar arrestada por conducir en estado de ebriedad.

La relación con sus padres, Dina y Michael, también estuvo llena de escándalos al acusarlos de haberla violentado física y psicológicamente.

Las polémicas la fueron arrastrando al punto de tener que entrar en rehabilitación por sus adicciones y robo.

Sin embargo, la famosa logró encontrar la felicidad al mudarse a Europa y conocer al empresario Egor Tarabasov, con quien se casó en julio de este 2022. Actualmente tienen un bebé y Lindsay regresó a la actuación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nestig (@nestigbaby)

