Las 10 “cougars” más sensuales de Hollywood

Jennifer López, Sharon Stone, Salma Hayek son algunas de las mujeres que, con su belleza y sensualidad, hacen que cualquiera pierda la cabeza.

El término “cougars” se utiliza para describir a las mujeres mayores que busca establecer relaciones con un hombres bastantes más jóvenes; sin embargo, las que están en la lista en algún momento de su vida tuvieron un amorío con alguien más joven.

Ellas se caracterizan por ser expertas en el arte de la conquista y la mayoría tienen un atractivo sexual que muy pocos pueden describir, pero que por alguna razón sienten que pierden la cabeza por ella.

Hace algunos años, la actriz y cantante fue invitada al programa de Ellen DeGeneres, en donde participó en una trivia para elegir al famoso que se podría robar su corazón.

Entre las opciones estaban Bradley Cooper, Bruno Mars, Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, sin embargo, JLo prefirió quedarse con el joven Harry Styles, quien es 24 años menor que ella.

Además, mantuvo una fugaz relación con Drake, un cantante y compositor 14 años más pequeño. Ahora su corazón pertenece a Ben Affleck, con quien se casó en 2022.

Uno de los casos de cougars más sonados de la farándula fue el de ella, ya que estuvo casada con Ashton Kutcher durante seis años.

La diferencia de edad entre ambos era de 16 años, y sin duda abrieron las puertas a nuevos casos de relaciones similares.

En más de una ocasión la cantante ha salido con hombres mucho más chicos que ella. Entre ellos se encuentra Brahim Zaibat, quien es 30 años más joven.

También debemos mencionar a Timor Steffens, 28 años menor que ella y a Jesús Luz, 29 años menor que ella. La Reina del Pop mantiene una relación con Josh Popper, un joven de 29, entrenador de boxeo, quien es 35 años menor.

Sandra mantuvo una relación formal con Ryan Gosling durante más de un año. Ambos parecían muy enamorados a pesar de la diferencia de edades, que es de 16 años.

Sin embargo, el guapo actor comenzó rápidamente su carrera de rompecorazones y provocó que terminaran.

Estuvo comprometida con Ben Foster, quien es 14 años más joven que ella. A pesar de que su relación no funcionó, esta situación dio mucho de qué hablar entre la audiencia.

A pesar de que ya no están juntos, la actriz salió con Jonathan Bricklin, 30 años más pequeño, durante cuatro años.

Además, Susan salió anteriormente con Tim Robbins, quien es 12 años menor que ella.

Desde 1996, la pelirroja ha mantenido una relación con Bart Freundlich, con quien sigue casada y tiene dos hermosos hijos. Su diferencia de edades es de 9 años.

Una de las mujeres más deseadas alrededor del mundo es también una famosa cougar.

Ella tiene una buena cantidad de ex parejas menores que ella. Entre ellos Martin Mica, a quien le lleva 30 años, David DeLuise, a quien le lleva 13 años y Christian Slater, a quien le lleva 11 años.

Antes de caminar al altar con uno de los hombres más ricos del mundo —Francois Henri Pinault—, la mexicana estuvo cautivada por otros colegas del medio del entretenimiento.

Tuvo un breve romance con Collin Farrell, 10 años menor que ella. También con Edward Norton 5 años menor.

La famosa modelo está completamente enamorada del músico alemán Tom Kaulitz, con quien se casó en secreto al año de conocerse. Sin embargo, desde los inicios de esta relación, se convirtió en protagonista de la polémica, pues él es 16 años menor que ella.

“Mi esposo es varios años más joven que yo, y mucha gente se pregunta sobre ello. Es la única vez en la que mi edad se me planta en la cara y tengo que hacerle frente. Si no fuese por eso, ni pensaría en eso. Tengo una vida feliz e intento no preocuparme demasiado”.