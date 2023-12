Charlie Sheen es atacado por una vecina en su casa

En un comunicado, el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles dijo que recibió una llamada por “agresión/perturbación” en la casa del actor de “Two and a Half Men“, señaló el diario Los Angeles Times.

El actor estadounidense Charlie Sheen fue atacado en su lujosa casa en Malibú, California, informó la policía local el viernes 22 de diciembre. Su vecina, la principal sospechosa de la agresión, fue arrestada por asalto y robo, según retomó la agencia AFP.

En un comunicado, el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles dijo que recibió una llamada por “agresión/perturbación” en la casa del actor de “Two and a Half Men“, señaló el diario Los Angeles Times.

Charlie Sheen was allegedly assaulted by a woman who broke into his Malibu home https://t.co/IHlOqMjYrd

— Richard Winton (@LAcrimes) December 22, 2023