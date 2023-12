Querido comediante de Televisa es diagnosticado con terrible enfermedad

El famoso comediante ha tenido que ser sedado para aliviar el dolor.

El comediante de Televisa, Javier Carranza, mejor conocido como “El Costeño“, causó una gran preocupación entre sus fans durante las últimas horas debido a que dio a conocer que fue diagnosticado con una dolorosa enfermedad crónica que lo tiene contra las cuerdas.

Fue durante una entrevista para el programa de espectáculos llamado “De Primera Mano” donde el cómico de 46 años reveló que fue diagnosticado con urolitiasis, enfermedad crónica que hace que de forma regular su organismo produzca cálculos renales, lo cual, le provoca intensos dolores que, comenta, le han impedido llevar su vida con normalidad desde que se acentuó el problema.

En ese sentido, “El Costeño” señaló que su enfermedad se intensificó a principios del mes del pasado mes de noviembre, justo cuando se encontraba grabando la tercera temporada de “Tal para cual”, producción en la que comparte créditos con Consuelo Duval y debido a la gravedad del problema tuvo que sedarse para poder concluir las grabaciones pues de no hacerlo le hubiera resultado imposible cumplir con su trabajo.

“Estábamos grabando la tercera temporada de ‘Tal para cual’ y me empezó un dolor. Primero en la ingle y después se me subió al riñón. Yo tiendo a hacer cálculos renales. Me tuve que medio sedar para grabar las últimas escenas” señaló Javier Carranza “El Costeño” visiblemente consternado para las cámaras del referido programa encabezado por Gustavo Adolfo Infante.