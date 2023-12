Programa guatemalteco fue el debut de Massiel Carrillo como cantante

La presentadora y excandidata a diputada reveló que desde los 6 años tenía un sueño: convertirse en cantante y ahora lo está logrando.

Publicidad

La vida profesional de Massiel Carrillo ha tenido muchas facetas: ella ha sido presentadora de televisión, modelo, empresaria y hasta su carrera en la política; sin embargo, recientemente sorprendió a sus miles de fans al lanzarse como cantante.

A través de sus redes sociales, la excandidata a diputada dio a conocer su nueva faceta compartiendo un video interpretando el tema de Alejandra Guzmán “Día de suerte”.

Las críticas no tardaron en llegar, y aunque recibió comentarios de apoyo, algunos señalaban que su voz no era la adecuada. Sin embargo ella reveló que está tomando clases para mejorar sus habilidades vocales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Massiel Carrillo (@massielcarrillo)

¿El maestro detrás de esta transformación musical? Nada menos que Napoleón Robleto, reconocido cantante que representó a Guatemala en La Academia.

A este video siguieron otros, donde aparece cantando covers de Gloria Trevi o Thalía. Este anuncio muestra que está considerando seriamente dedicarse a la música de manera más profesional.

“La música es el arte más directo, entra por el oído y va al corazón. ♥️ #musica #cover #massielcarrillo #massiel”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Massiel Carrillo (@massielcarrillo)

De excandidata a diputada a cantante

Massiel Carillo visitó el programa matutino Café AM de TV Azteca Guatemala, donde interpretó “Equivocada” de Thalía uno de los temas que ha compartido en redes sociales y para sorpresa del público afirmó que este es el inicio de su camino como artista musical.

“Desde chiquita he tenido este sueño, recuerdo que con mi hermana mayor y unas vecinas nos poníamos a cantar los temas de Pandora y yo soñaba con ser cantante. La vida me llevó por otro rumbo, me gradué de abogada e hice otras cosas que dejé de un lado este sueño y ahora encontré el tiempo para cumplirlo”, dijo en la entrevista.

“Ahora he estado tomando clases en el CEA con Napoleón Robleto y diariamente trato de apartar unos 30 minutos, a veces me excedo, a veces me emociono y se me va la hora, dos horas, incluso toda la mañana en ensayos y aprendiendo un poco del canto, esto es apasionante y creo que nunca se deja de aprender en la vida”, aseguró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Massiel Carrillo (@massielcarrillo)

Publicidad