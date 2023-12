Galán de telenovelas y exTimbiriche subió casi 20 kilos y así luce actualmente

El carismático galán de telenovelas y exintegrante de Timbiriche sorprendió a sus seguidores al revelar su transformación física.

El carismático galán de telenovelas y exintegrante de Timbiriche, Eduardo Capetillo, sorprendió a sus seguidores al revelar su transformación física. En un giro inesperado, ha ganado notablemente más de 18 kilos, mostrando una imagen completamente diferente a la que solía lucir en pantalla.

Recientemente, el famoso se sinceró respecto a la adicción que inconscientemente desarrolló por los ansiolíticos y fue durante una entrevista con “¡Siéntese quien pueda!”, en la que el famoso habló como pocas veces sobre su dependencia a estos fármacos y el eventual problema que posteriormente tuvo con su alimentación.

El protagonista de “Marimar” confesó que dejó de tomar alcohol hace más de 16 años, pero lamentablemente fue luego de este periodo que comenzó a tomar benzodiacepinas, un medicamento psicotrópico con efectos sedantes, hipnóticos, ansiolíticos, antiepilépticos, amnésicos y miorrelajantes, pero cuando quiso dejarlas, tuvo un duro periodo personal en el que se refugiaba en la comida, por lo que subió varios kilos.

“Sí, fíjate que yo llevo 16 años sin beber alcohol, pero me seguí con las benzodiacepinas, cuando me quito las benzodiacepinas, que fue… o sea, me costó más trabajo quitarme las benzodiacepinas que el alcohol, son ansiolíticos, te quitan los ansiolíticos y se dispara la ansiedad, entonces me puse 18 kilos (arriba). Bajaba y abría las latas de lechera y me las comía a cucharadas”, aseguró el famoso enamorado de Biby Gaytán.