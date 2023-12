Muere esposo de conductora de Tigo Sports a días de haberse casado

La periodista Linda Cruz se despidió de su esposo José Miguel Espinal con adiós muy especial en una ceremonia íntima.

El pasado miércoles, la presentadora de Tigo Sports El Salvador dio a conocer el fallecimiento de su esposo, José Miguel Espinal, sin dar más detalles del deceso.

Linda Cruz compartió varias historias en Instagram en las que agradeció a quien fuera su pareja en vida por haberla hecho feliz. Así como una serie de fotografías que mostraron distintas postales que como pareja vivieron juntos, sobre todo muchas de su boda.

“Mi amor, ¿cómo me explico que no te volveré a abrazar, que no te volveré a dar los besos en la frente que tanto te encantaban? Esto no es un adiós, es un hasta pronto. Con esta foto que a todos nos impactó, que sin darnos cuenta estabas ya con tus alas de ángel”, escribió.