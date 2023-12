Sin censura, Britney Spears expone si trasero completamente desnuda

La cantante encendió la polémica sobre su estado mental tras compartir una imagen en la playa, sin nada de ropa, y enseñando sus atributos sin pudor alguno.

Britney Spears sigue demostrando que los días oscuros acabaron; sin embargo, eso no mejora la precepción que los fans tienen de ella, pues aseguran que necesita ayuda.

Con la publicación de sus memorias, la cantante ha sellado los ecos de un pasado turbulento provocado por su familia y ahora ha destapado una felicidad súbita.

Por eso, no deja de reflejar a través de redes sociales su libertad en una serie de publicaciones que se rozan el sinsentido y que alarman a muchos fans.

Hace unas horas publicó un video, de perfil, torciendo la cabeza para sonreír a la cámara, posando completamente desnuda sobre la arena de una playa.

En cuestión de horas la publicación, en la que no se puede comentar porque la propia Spears ha inhabilitado la acción, ya sumaba casi el millón de likes.

La familia Spears enfrenta un nuevo revés con la noticia de que Jamie Spears, el patriarca y extutor legal de Britney Spears, ha tenido que someterse a la amputación de una pierna.

Según informes de TMZ y Page Six, la amputación fue consecuencia de una grave infección bacteriana que se desarrolló tras una operación de prótesis de rodilla.

El proceso médico fue extremadamente complicado, ya que él se sometió a cinco operaciones sin éxito antes de que los médicos llegaran a la conclusión de que la amputación era la única opción viable para salvar su vida.

En su recién publicado libro La mujer que soy, que llegó a las librerías el 24 de octubre, Spears hablaba precisamente de los duros años de su tutela y de su compleja relación con su progenitor, que la mantenía aislada:

“Me mantuvieron encerrada contra mi voluntad durante meses. No podía salir. No podía conducir. Me sacaban sangre cada semana. No podía darme un baño en privado. No podía cerrar la puerta de mi habitación”.