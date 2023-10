¿Cómo puedes adquirir el libro de Britney Spears en Guatemala?

"The Woman in Me” de Britney Spears es uno de los grandes lanzamientos del 2023. En el mismo, la famosa abre su corazón tras liberarse de la extensa tutela de su padre.

La intérprete de “Toxic”, Britney Spears, firmó un contrato de ventas con Gallery Book, estimado en aproximadamente 15 millones de dólares. Esta cifra lo convierte en uno de los acuerdos más importantes de la historia de la industria editorial.

La obra se titula es español “La mujer que soy” y en su idioma original es una referencia directa a la canción “I’m Not a Girl, Not Yet a Woman”, donde la artista señala: “I‘m just trying to find the woman in me” (Sólo estoy tratando de encontrar la mujer que hay en mí).

De acuerdo con la descripción oficial de Penguin Random House, “The Woman in Me” es “una historia valiente y asombrosamente conmovedora sobre la libertad, la fama, la maternidad, la supervivencia, la fe y la esperanza”.

“Escritas con una franqueza y un humor extraordinarios, las impactantes memorias de Spears ilustran el poder imperecedero de la música y el amor, y la importancia de que una mujer, por fin, cuente su propia historia, en sus propios términos”, describen.

De venta en Guatemala

El nuevo libro de Britney Spears ya salió a la venta y desde ya se augura un rotundo éxito comercial. Por el momento, no hay ningún ejemplar físico en Guatemala pero en algunas librerías ya se encuentra en preventa.

De Museo informó que estará entregando a partir del 15 de noviembre pero ya lo pueden reservar en su página web. Librería SOPHOS indicó que estará disponible dentro de una a tres semanas pero que deben estar atentos a sus redes sociales.

