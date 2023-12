Karol G posa en sensuales atuendos para revista Billboard

Karol G es la artista latina femenina número uno en los charts de este año, pero también ocupa el primer lugar en la gira de un artista latino, por el tour Mañana Será Bonito.

Karol G es una de las cantantes latinas más exitosas en 2023 y eso ha sido reconocido por la revista Billboard. En la entrevista la reguetonera colombiana dijo que a pesar del éxito, su familia es lo más importante para ella.

En el famoso medio de comunicación, “La Bichota” aparece en la portada con el título de “Cómo Karol G hizo historia en los charts”.

En fotografías tomadas por Vijat M. la artista de 32 años lució espectacular con diversos atuendos. En una de las imágenes ella posó de rodillas sobre un inflable en forma de tiburón, usando un body blanco y presumiendo su escultural figura.

“Gracias Billboard por elegirme como la portada de la edición más especial del año, The #1s Issue ✨ No podría sentirme más orgullosa de todo el trabajo que hay detrás de estos logros”, comentó la famosa en sus redes sociales.

Karol G es la artista latina femenina número uno en los charts de este año, pero también ocupa el primer lugar en la gira de un artista latino, por el tour Mañana Será Bonito, en promoción al álbum con ese mismo título, que también se colocó en lo alto de la lista Billboard 200.

Aunque la cantante luce muy bien, hace unos meses comenzó a tener un problema de colon, por lo que acudió al médico, quien la sometió a un tratamiento.

“Obvio, ese plan alimenticio me quitaba todo lo que no podía comer. Empiezo a hacer ese plan súper responsable, porque quiero sentirme bien, saludable, estoy haciendo un montón de cardio, porque vienen los estadios. Y mi cuerpo empezó a cambiar. Y fue súper lindo, porque toda la vida me habían dicho que para lograr ciertos cambios eran un montón de tiempo, y en realidad era real”, comentó en esa ocasión.

Karol G también habló acerca de lo importante que es para ella la música, pues desde que comenzó su carrera, en 2006, siempre tuvo como meta el ser cantante a nivel profesional: “Muchas veces como que me cuestioné, pero a mí me gustaba tanto lo que hacía que, si esto no es, ¿qué voy a hacer? Es que la música soy yo. No se va a ir. Siempre que tengo una experiencia personal, quiero escribir una canción. Para mí todo es una canción”.

