Revelan imágenes de la boda de Vanessa Hudgens y Cole Tucker

La actriz de High School Musical se casó en Tulum, México luciendo dos hermosos vestidos; el más llamativo era de encaje y transparencias estilo lencería.

Vanessa Hudgens y su novio Cole Tucker decidieron dar el siguiente paso en su vida amorosa y ahora son ya marido y mujer, así lo demostraron algunas imágenes que salieron a la luz esta semana.

La actriz y el beisbolista se dieron el ‘sí, quiero’ el pasado día 2 de diciembre en una ceremonia absolutamente privada de la que nada se sabía y alejada de los medios de comunicación.

Este enlace tuvo lugar en Tulum, México, un destino que tenían claro que querían que fuera su lugar de boda. Ambos han compartido fotografías del enlace de la mano de Vogue, donde han hablado sobre este bonito enlace.

Ella, quién se hizo famosa por su participación en la franquicia de Disney, ‘High School Musical’, comenzó a salir con Tucker en 2020, quién es 7 años menor que él. Según reportes, desde que fueron vistos por primera vez juntos, la relación parecía bastante sólida.

La pareja anunció su compromiso el pasado 9 de febrero en un post de Instagram durante un paseo en París, Francia, con la Torre Eiffel de fondo y el anillo de compromiso.

Para su look, Vanessa Hudgens quería un vestido elegante pero moderno y sexy a la vez, por eso eligió dos vestidos de novia diferentes, muy diferentes, y ambos firmados por Vera Wang.

El primero es un diseño en color blanco, satinado con tirante fino y una capa larga con mangas semitransparente que se funde con el imponente velo que lució. Un diseño sencillo con pequeños detalles, como la capa con manga corta, que lo convierten en una pieza increíble.

Tras la ceremonia en la que el novio también acudió con un esmoquin blanco, Vanessa dejó a un lado este romántico diseño para apostar por uno mucho más trasgresor y sexy.

Para su segundo vestido de novia, lució un escote palabra de honor con body de encaje y una falda semitransparente en blanco que dejaba al descubierto sus piernas e incluso una liga que llevaba en una de ellas.

“Vera ha sido una gran amiga y una gran ayuda para mí. Siempre me he sentido muy segura, sexy y femenina cuando he estado vestida con su ropa. Y entonces pensé: ‘Sabes, esa es la vibra… así es como quiero sentirme el día de mi boda'”, reveló a Vogue.