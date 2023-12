Billie Eilish sale del clóset y recibe fuertes críticas

Sus declaraciones generaron polémica y debate en las redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron su orientación sexual y otros le retiraron su apoyo.

Billie Eilish se convirtió en tendencia después de que la revista Variety publicara una entrevista en la que confesó abiertamente que se siente atraída por las mujeres, algo que ella afirmaba “que consideraba obvio”.

Sin embargo, sus declaraciones generaron polémica y debate en las redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron su orientación sexual y otros le retiraron su apoyo.

Ante esta situación, Billie Eilish reaccionó en su cuenta de Instagram y envió un contundente mensaje a los internautas y a la misma revista. La joven artista dijo que no creía en las etiquetas y que solo quería existir sin tener que dar explicaciones sobre sus preferencias.

“Pensé, ‘¿No era obvio?’ No sabía que las personas no lo sabían, Realmente no creo en eso. Solo estoy como, ‘¿Por qué no podemos solo existir?’ He estado haciendo por un largo tiempo y no hable sobre ello. Oops”, declaró a Variety en la alfombra roja de ‘Variety’s Hitmakers Brunch’.

En el mismo evento, Billie Eilish recibió un premio por su exitosa carrera musical, pero también aprovechó para expresar su “agradecimiento” a la revista por haberla “sacado del clóset” de una forma irónica.

“Gracias Variety por mi premio y por sacarme (del clóset) en una alfombra roja a las 11 am en lugar de hablar de cualquier otra cosa que importa”, escribió en su Instagram.

La cantante también manifestó que se sentía emocionada de poder hablar sobre su orientación sexual y que estaba disponible para las chicas, aunque también admitió que se sentía intimidada por ellas debido a “su belleza y presencia”.

“Pero luego vi el artículo, y estaba como, ‘Oh supongo que salí del closet hoy’. Es emocionante para mí porque supongo que las personas no sabían, pero es genial que ahora lo sepan. Estoy para las chicas”, añadió.

Billie Eilish recientemente lanzó su segundo álbum de estudio titulado “Happier Than Ever”. Ahora ha compartido con sus millones de fans que se siente atraída por las mujeres, sin necesidad de usar ninguna etiqueta para definir su orientación sexual.

Sin embargo, su revelación no ha sido bien recibida por algunos fans que le han criticado o han dejado de seguir en las redes sociales. La famosa concluyó con el mensaje: “Me gustan los niños y las chicas, déjame en paz por favor literalmente a quién le importa el stream de ‘what was i made for’”.

