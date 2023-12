Ricardo Arjona se conmueve con gesto de varias personas para ayudar a una fan

El cantautor le cumplió el sueño a una fan argentina, luego de saber que a través de Twitter, se reunió dinero para que pudiera asistir a su concierto.

A través de Twitter, una joven argentina se hizo viral luego de tener un gesto noble con su madre, quien es fan de Ricardo Arjona y deseaba verlo en concierto.

Martina hizo una publicación y pidió ayudar para que Jimena, quien había perdido el empleo, pudiera asistir al show del cantautor guatemalteco.

“Holis, mi mamá es fan de #RicardoArjona y me encantaría regalarle una entrada, ya que se quedó sin trabajo y no puede comprar. Está a 17.500.

