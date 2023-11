Linda Evangelista no se ve al espejo tras “desfigurarse” con tratamiento estético

La supermodelo habló del “terrible error” de someterse a la criolipólisis, pues tras este tratamiento no volvió a tener una relación amorosa.

Linda Evangelista abrió su corazón para revelar por primera vez su experiencia de depresión y aislamiento tras someterse a un procedimiento estético conocido como CoolSculpting o criolipólisis.

La supermodelo, un ícono de belleza de los años 90, declaró en una entrevista con The Times que la intervención resultó en efectos adversos severos, dejándola con depresión clínica.

Además de haberle dejado el rostro destrozado, ha sufrido complicadas situaciones personales, incluyendo una batalla contra el cáncer de mama y problemas relacionados con su exmarido Gerald Marie, ex director de Elite Models.

Fueron siete sesiones de CoolSculpting que se realizó entre 2015 y 2016, que buscaban eliminar grasa de su mandíbula, muslos, estómago y espalda, terminaron en un resultado desastroso.

El tratamiento no solo no cumplió con las expectativas, sino que resultó en protuberancias duras y entumecidas que ni la liposucción ni el uso de prendas de compresión corporal total pudieron corregir.

Además de haber quedado desfigurada por este procedimiento estético, Linda Evangelista aceptó que buscó terapia para poder vivir libre de culpas.

“No me miro al espejo. Mi hijo a veces me dice: ‘Tal vez quieras saber que tienes un grano en la barbilla’. Pero la vida es mejor sin espejos. Bueno, ya no me culpo. Ya no soy dura conmigo misma”, señaló.