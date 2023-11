Celia Lora y Dorismar encienden las redes con foto al borde del desnudo

La modelo y la actriz desataron la locura con una candente imagen donde aparecen presumiendo tremendas curvas en diminuta lencería.

Celia Lora y Dorismar causaron sensación en redes sociales durante las últimas horas tras recordar a sus fans la colaboración que hicieron juntas para OnlyFans.

La modelo y la actriz dejaron boquiabiertos a todos sus seguidores pues ambas presumieron sus curvas luciendo diminutos prendas con las que casi no dejaron nada a la imaginación, por lo que, como era de esperarse, sus nombres se hicieron tendencia.

Esta imagen corresponde a una sesión de foto que realizaron a principio de este 2023; sin embargo, al parecer algunos fans no lo recuerdan que decidieron preguntarle a una de ellas.

“Amores míos, muchos me han preguntado si mi amiga #Celialora y yo tenemos una colaboración en OF?”, escribió Dorismar en sus historias.

Como era de esperarse, la fotografía causó un gran revuelo entre los usuarios de la aplicación de la camarita, prueba de ello es que la publicación acumuló más de 100 mil likes; además de los cientos de halagos.

Hace unos meses, Lizbeth Rodríguez señaló tener un noviazgo formal con Celia Lora, noticia que causó revuelo en las redes sociales y ahora dio un giro inesperado.

La hija del rockero Alex Lora aceptó que tiene una amistad cercana con Lizbeth y que la quiere mucho, pero decidió hacer un video en TikTok porque consideró que fue un exceso y calificó la situación como una broma adelantada del ‘Día de los Inocentes’.

“Yo no tengo que publicar mi vida, este chistecito yo creo que ya llegó muy lejos, ya lo vi en todos lados, aunque yo no estoy en el país lo veo, y tenía que decir que no es cierto.