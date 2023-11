El vestido con aberturas que a penas cubría los atributos de Jennifer López

La cantante dejó con la boca abierta a todos al asistir a un evento junto a Ben Affleck luciendo un candente con un escote hasta la ingle.

Jennifer López y Ben Affleck deslumbraron a todos durante un evento benéfico en Las Vegas, demostrando que su amor, pese al paso del tiempo, sigue más fuerte que nunca.

La cantante y su esposo llevaron a cabo exclusiva partida de póquer y blackjack celebrada este fin de semana. El evento, organizado por ambos, convocó a sus amigos de la lista A durante una noche llena de estrellas.

El glamuroso torneo no fue un encuentro casual, sino una cita con fines filantrópicos: recaudar fondos para la Iniciativa del Congo Oriental 2023, organización sin fines de lucro fundada por Affleck en 2009.

Sin embargo, las miradas se centraron en la Diva del Bronx quien deslumbró con un vestido diseñado por David Koma.

El atuendo de un solo hombro, confeccionado en tejido negro enjoyado y detalles de gargantilla, incluía una audaz abertura a la altura del muslo.

Además, se estilizó con ondas sueltas y, para completar su look, optó pendientes plateados y un pequeño bolso negro. Todo un espectáculo de elegancia y glamour.

El solidario evento reunió a un selecto grupo de amigos cercanos de Jennifer López y Ben, destacando figuras de la industria del entretenimiento como Jimmy Kimmel, Tobey Maguire, Cara Delevingne, Jon Hamm, Anna Osceola, Colton Underwood y James Marsden.

Una fuente informó a Page Six que los asistentes disfrutaron de cócteles Casamigos mientras participaban del torneo en mesas de blackjack y póquer en el elegante restaurante.

Ben Affleck and Jennifer Lopez at the 2023 Eastern Congo Initiative Poker & Blackjack Tournament in Las Vegas 🔥 pic.twitter.com/ROI0tqtkFA

— Elle (@benniferstan) November 18, 2023