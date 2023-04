Las emotivas palabras de Lester Martínez tras cumplir su sueño en Las Vegas

"Siempre que iba a pelear en Las Vegas pasaba algo, esta fue la tercera vez que pactaba una pelea", expresó Lester Martínez.

Lester Martínez es uno de los responsables de que el deporte guatemalteco traspase fronteras, muestra de eso fue su décimo quinto triunfo en el boxeo profesional, la noche del pasado lunes. El nacional mantuvo su invicto luego de derrotar vía nocaut técnico al estadounidense Isaiah Steen.

Tras el combate, que fue muy físico, Martínez habló sobre el ring de lo que significó este triunfo y de cómo pasó las dificultades propuestas por Steen, quien sobre la recta final del combate le propinó un cabezazo que le generó una hemorragia al nacional. “Después de el cabezazo comencé a tener una hemorragia. Sabía que en algún momento me podría afectar y me desconcentró un poco, pero cuando terminó el round me valió madres y pensé que tenía que pelear con huevos”, expresó Lester Martínez.

La resistencia del nacional es una de sus más grandes características, algo que de manera simbólica no se debe solo a sus entrenos sino también a todo el apoyo de su familia y de la afición guatemalteca que al grito de “Lester. Lester”, le llenaba de energía al pugilista en Las Vegas. “Yo creo que ya han visto que he tenido muchas peleas complicadas. Creo que mi familia estaba muy preocupada, pero quiero agradecerles. También a mi gente chapina les quiero decir que ganamos”, añadió.

“Primero: quiero darle gracias a Dios por darme salud. Segundo: agradecerle a toda la gente chapina que viajó, a mis entrenadores y patrocinadores. Tercero: Seguimos en el camino para el campeonato mundial”, comentó Martínez.

A la tercera fue la vencida…

Para nadie era un secreto lo mucho que el entorno del petenero luchó por cumplir su sueño de verle pelear en Las Vegas, pero estos intentos fueron hasta dos veces truncados en el pasado y fue hasta el 10 de abril que logró Lester su tan esperado anhelo. “De hecho mucha gente sabe que siempre que iba a pelear en Las Vegas pasaba algo, esta fue la tercera vez que pactaba una pelea. Como dicen ‘la tercera es la vencida'”, concluyó.

