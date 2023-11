¿Dejó de fumar? Snoop Dogg crea polémica con anuncio

Hace algunos días, el famoso sorprendió a sus fans al dar a conocer que dejaba de fumar cannabis "tras una conversación" con su familia.

“Snoop Dogg engañó a sus fans”, comentan en redes sociales. Esto después de que el famoso había anunciado que dejaría de fumar cannabis y ahora confirma que se trata de una campaña publicitaria que ha protagonizado el rapero de 52 años.

Se debe, sobre todo, a una utilización del lenguaje. En el mensaje original del también actor, este afirmaba: “Después de mucha consideración y tras una conversación con mi familia, he decidido dejar de fumar. Por favor, respeten mi privacidad en este momento”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de snoopdogg (@snoopdogg)

Sin embargo, la palabra “fumar” en inglés es la clave. En el idioma anglosajón, se dice “smoke”, que es a su vez es la misma palabra para decir “humo”. Y esa elección a la hora de redactar su falso anuncio de que dejaba el cannabis no fue así, realmente su campaña era sobre una empresa que vende estufas libres de humo.

La empresa Solo Stove ofrece a los consumidores una fogata al aire libre que se enciende y se mantiene sin que la combustión produzca el gas visible. Al decir Snoop Dogg “I’ve decide to give up smoke” no se refería a “dejar de fumar”, una de sus traducciones, sino a que había decidido “renunciar a los humos”.

“Tengo un anuncio. Renuncio a los humos. Sé lo que estáis pensando: ‘Snoop, ‘fumar’ es todo lo que eres. Pero lo he dejado. He terminado con la tos y el olor pegajoso de mi ropa. Me vuelvo libre de humos”, dice ahora con doble sentido.

Snoop Dogg reveals he is still smoking and that it was all an ad for a smokeless stove. pic.twitter.com/hGt74DdTN5 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 20, 2023

“Yo tampoco creí que Snoop Dogg dejaría el vicio”, “Mi amigo nunca dejará el cigarrillo”, “Realmente eso no pasará”, fueron algunas reacciones de sus fans.

