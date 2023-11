Evaluna Montaner acapara la atención al posar en tanga transparente

La cantante compartió una íntima foto desde su habitación dejando ver tremendo cuerpazo en ropa interior.

Evaluna Montaner dejó ver a través de sus redes sociales que se encontraba en España junto a su familia, para disfrutar de un merecido descanso después de su agitada agenda.

La cantante publicó en su cuenta de Instagram, la cual acumula un poco más de 21 millones de seguidores, algunas fotografías mientras vacacionan en Madrid.

En primera medida, se aprecia a Camilo cargando a su hija Índigo. Este hecho generó algo de polémica en los fanáticos de la pareja, pues no han querido mostrar el rostro de la pequeña.

Sin embargo, la imagen que causó controversia y decenas de críticas fue donde aparece en el interior de la habitación, frente al espejo y posando en diminuta lencería.

Las críticas les han llovido a los padres de Índigo, puesto que muchas personas creen no ejercen la paternidad de la mejor forma por cómo visten a la niña, entre otras cosas.

No obstante, tanto Evaluna como Camilo tratan de ejercer este rol como ellos piensen es correcto. Tampoco es un secreto que la carrera de ambos está en su punto más alto. Esto para decir que la familia viajó a Japón y lo compartió con unas palabras.

“Este viaje a Japón me tenía muy nerviosa por varias razones… el vuelo tan largo con Indi (aunque ella es una campeona y viaja muuuy bien), el cambio de horario tan heavy, las caminatas largas con Indi encima, etc. Pero todos mis miedos se me olvidaron cuando me encontré con este país tan fascinante. WOW.