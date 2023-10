Willis ya no puede hablar ni leer y su salud comenzó a agravarse.

Bruce Willis “ha perdido la alegría de vivir”, aseguró su amigo Glenn Gordon Caron, creador de la serie “Moonlighting”, protagonizada por el actor mencionado y Cybill Shepherd.

En declaraciones al New York Post, el también guionista, director y productor de cine y televisión señaló que si había alguien que tuviera “alegría por vivir” era Bruce Willis.

“Cuando estás ahí con él, sabes que es Bruce y agradeces que siga estando, pero su alegría por vivir ha desaparecido”, afirmó el productor, quien abundó que el actor ya no lee, siendo que “era un lector voraz”. “No quería que nadie lo supiera, pero ahora no lee… Las habilidades lingüísticas ya no están a su disposición, sin embargo, sigue siendo él”, declaró Glenn Gordon Caron.