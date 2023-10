Will Smith y Jada Pinkett: 7 años de separación oculta

Will Smith y Jada Pinkett llevan 7 años separados, engañaron al mundo.

Will Smith y Jada Pinkett llevan siete años separados, según lo reveló la aún esposa del actor. Además, Jada confirmó que no habían hecho pública su separación antes porque no se sentían “listos todavía”.

Fue a través de un clip de video que Jada Pinkett confirmó que su relación con Will Smith se rompió en 2016. En el video, la famosa se encuentra frente a la periodista Hoda Kotb, quien la entrevistó sobre el próximo lanzamiento de su libro de memorias ‘Worthy’.

En el video, la entrevistadora le confiesa que lo que más la impactó fue enterarse del tiempo que Pinkett y Will Smith tenían separados.

“Lo que más me sorprendió del libro es que desde 2016, tú y Will decidieron vivir vidas separadas”, dijo la periodista, mientras Jada asiente visiblemente afectada.

En el video de promocional, también se ve como Jada reafirma una y otra vez su separación con Will Smith, incluso hace una seña con las manos para destacar el rompimiento.

🚨BREAKING: 📕🇺🇸: Jada Pinkett Smith reveals she and Will Smith have been separated since 2016.

In an exclusive clip from her upcoming prime-time special with Hoda Kotb, Pinkett Smith opens up about the surprising revelations from her memoir, "Worthy."

"It was not a divorce on… https://t.co/ml31yZ5nvK pic.twitter.com/UJSXa7w6SR

— Ölele | Deep Throat Sauce👨🏾‍🍳🇬🇭 (@OleleSalvador) October 11, 2023