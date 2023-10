Santa Fe Klan es hospitalizado de emergencia por fuerte lesión

El rapero anunció que sufrió una lesión que lo llevó al quirófano por lo que tendrá que guardar reposo durante un tiempo.

Publicidad

Santa Fe Klan fue intervenido quirúrgicamente luego de sufrir una lesión en su mano derecha, por lo que anunció la cancelación de su concierto programado para este 7 de octubre en el festival Tecate Península que se realizará en la ciudad de Tijuana.

“Qué gacho que me pasen cosas así cuando tengo muchas cosas chidas que hacer. No vamos a poder tocar el sábado en Tijuana. Me quebré la mano, acabo de salir de la cirugía, ojalá que todo salga bien”, escribió el artista en redes sociales.

La publicación fue acompañada de imágenes de la receta emitida por el Dr. Luis E. Sánchez Gutiérrez del hospital Aranda de la Parra en León, Guanajuato, con fecha del 5 de octubre. Además, compartió con sus seguidores la radiografía que le obliga a poner una pausa en su ‘Todo y Nada Tour 2023′.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Santa Fe Klan (@santa_fe_klan_473)

“Nomás me aliviano y seguimos las actividades. A mi raza de Tijuana, les prometo ir lo más pronto que se pueda y conseguiré muchos boletos para regalárselos y puedan ir todos a vernos”, agregó el artista.

Santa Fe Klan sufrió una fractura diafisaria del quinto metacarpiano derecho, comúnmente esa zona también se le denomina como fractura de boxeador. Estará en reposo absoluto durante una semana por recomendación, pues se le pidió al intérprete de ‘Te iré a buscar’ no realizar actividades. Por el momento se desconoce cómo fue que el rapero se lastimó.

“Agradecemos su comprensión y sus buenos mensajes para su pronta recuperación”, agregaron en el texto.

Ángel Jair Quezada Jasso, más conocido por su nombre artístico Santa Fe Klan, es un rapero, cantante, y compositor mexicano, que incorpora a su producción musical géneros como la cumbia​ y el rap mexicano.​

Lee también: ►Premios Billboard: ellos son los artistas ganadores

Mira también:

Publicidad