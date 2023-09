Acusan a Santa Fe Klan de mandar a golpear a fan

¿Santa Fe Klan mandó a golpear a un fan? El cantante se defiende de acusación.

El rapero Santa Fe Klan, oriundo de Guanajuato, está atravesando un periodo complicado tras un concierto ofrecido el 22 de septiembre. Un fan ha señalado que fue violentamente agredido por el equipo de seguridad del músico durante el evento pero lo preocupante es que aquello habría ocurrido por orden de su mismo ídolo.

Cristian, un seguidor del rapero, ha llevado a las redes sociales su experiencia y ha causado polémica en las mismas. El joven relató cómo intentó tomarse una foto con Santa Fe Klan.

“Me acerqué a tomarme una foto, a lo cual el guardia me dio el acceso sin problema y me preguntaron con qué teléfono sería y se los entregué”, informó detallando después cómo el ambiente cambió radicalmente cuando el rapero obtuvo su teléfono.

“Cuando se lo pasan, el celular, a Santa Fe se porta de una manera agresiva, a decirme que ya le cayera a la vrg….. me sacó de onda su reacción, pero igual le dije que sin problema y que me regresara mi cel”, continuó.

“Me contestó con maldiciones, que no me regresaría nada, me enojé y le contesté. En cuanto me volteo, él grita ¡¡SOBRES DE ÉL!! Me tiran caguamazos y me empiezan a golpear entre toda su banda, como pude salí de ahí. Eso sí con la cabeza abierta, todo golpeado y sin celular”, señaló.

Para respaldar su declaración, Cristian compartió imágenes donde se evidencian las lesiones, presuntamente causadas por el personal de seguridad de Santa Fe Klan.

Se defiende

Luego de que las imágenes se hicieran virales, Santa Fe Klan ofreció su propia perspectiva de los hechos, insinuando que el fan representaba una amenaza para él.

En la misma publicación hecha en el perfil del fanático, Ángel Jair Quezada colocó un comentario en donde explicó su versión.

“Yo estaba dando fotos a todos los fans, pero ahorita voy a subir los videos de las cámaras de mi tienda para que vea la gente el machete que traías clavado en el pantalón. Yo por eso mejor me retiré del barrio”, comentó.

“Eso les pasa por hacer ídolo a cualquiera”, “Una denuncia por agresión y listo, no creo que la fiscalía de Instagram vaya a hacer algo al respecto”, “Pero siguen apoyando a esa persona tan corriente”, “Una denuncia y listo”, “Alguien tuvo que haber grabado el momento”, fueron algunas reacciones de los cibernautas.

