Exestrella infantil de Nickelodeon ahora crea contenido para adultos

La exestrella infantil Madisyn Shipman, conocida por su papel como “Kenzie Bell” en la serie Game Shakers de Nickelodeon desde 2015 hasta 2019, tomó un camino inusual en su carrera. Después de la serie, decidió continuar en la música, y para financiar este nuevo proyecto, se convirtió en creadora de contenido para la plataforma digital de Playboy.

Actualmente, la artista tiene 20 años y dijo en una entrevista con Fox News Digital que esta nueva aventura laboral le ha permitido abrazar su sexualidad y, de esta forma, acabar con esa imagen dulce e infantil que muchas personas creen que debería mantener tras ser una estrella infantil.

“Siempre he sentido una sensación de represión en términos de mi sexualidad y de mostrar mi cuerpo. Y creo que mucho de eso se debe a que crecí en un programa de Nickelodeon. Te enseñan que no puedes usar blusas cortas… No puedes mostrar demasiada piel. Tienes que ser presentada como una niña pequeña constantemente. Y cuando se terminó… Tuve una pequeña crisis de identidad porque no sabía quién era”, comentó la actriz al medio.