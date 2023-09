Canción de Shakira provoca memes y parodias en redes sociales

La famosa demostró versatilidad al lanzar un tema musical muy diferente a los que está acostumbrada a interpretar.

Desde que el tema musical fue anunciado en redes sociales, los seguidores de Shakira anunciaron sentirse emocionados con la idea de ver a su ídola explorando nuevas facetas artísticas.

La famosa demostró versatilidad al lanzar un tema musical muy diferente a los que está acostumbrada a interpretar. “El Jefe” resultó ser una canción de “protesta” que aborda importantes temas como la desigualdad social, la lucha de clases y el fenómeno migratorio en Estados Unidos.

Inmediatamente el tema musical generó todo tipo de reacciones entre sus fans. Algunas referencias dieron de qué hablar como cuando menciona al padre de Piqué y la niñera que no recibió indemnización.

“Dicen que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura”, dice una de las frases de la canción.

Estas fueron algunas de las reacciones.

“Tienes todo pa’ ser millonario, gustos caros, la mentalidad, SOLO TE FALTA EL SALARIO”. Shakira describiendo mi vida en su nueva canción 😭 #ElJefe pic.twitter.com/xRTny79mpk — Un hombre sin suelo ⏳ (@UnCieloSinSol) September 15, 2023

