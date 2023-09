Tatiana presume tremendo cuerpazo con candente trikini

La cantante sorprendió a sus miles de fans con una sexy postal que colgó en sus historias donde se deja ver en un escotado traje de baño.

Tatiana Palacios Chapa saltó a la fama cuando se convirtió en “La Reina de los niños” con sus pegajosos temas infantiles, logrando vender más de 9 millones de discos.

Aunque sigue en su faceta como cantante, se ha tomado una pausa en su apretada agenda para tomarse un merecido descanso al lado de unas amigas.

En la imagen aparece acostada sobre una toalla colocada en la arena y boca arriba, además presume un tremendo cuerpazo luciendo un colorido trikini con aberturas en su abdomen y un sexy escote para dejar en claro que no hay edad para verse bien.

Luego subió un video ya estando dentro de la piscina y acompañada de una de sus amigas. La sensualidad de la también presentadora acaparó la atención que de inmediato fue replicada en distintas páginas. Lo halagos no faltaron.

“Diosaaaaaaaa ❤️😍”

“Extremadamenteeee Bellaaaaaaaa 🔥❤️😍😘”

“D I O S A, no hay más 🔥🔥🔥🔥

“Preciosa y talentosa 💛”

Mamá de la cantante

Doña Diana Chapa reveló en una entrevista que ha tenido contacto con extraterrestres y que lleva más de tres décadas estudiando este fenómeno. Además, dice que desde su infancia comenzaron los avistamientos ovnis.

Ella confesó que hace tres décadas formó un club con personas que aseguran han tenido este tipo de experiencias y que se reunían en medio de la sierra, pero que desafortunadamente por la pandemia y la delincuencia ya no lo hacen más.

La señora tiene fotos, panfletos y videos que documentan las experiencias del “OVNI Club Nuevo León México”, que fundó hace 33 años. La mamá de Tatiana dice que ha vivido casi todos los tipos de contacto con seres de otros planetas, incluso cree que ya fue abducida.

“Estoy segura de que alguna vez pudo haber pasado. Desde muy chiquita soñaba con que me llevaban. No sabía yo en qué. Yo tenía mucho miedo, pero mi papá me alentaba a aprender.”

