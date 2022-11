VIDEO. Tatiana recibe críticas y burlas por su disfraz de La Sirenita

Tatiana decidió disfrazarse de "La Sirenita" para asistir a una fiesta de Halloween, sin embargo, su maquillaje no fue del agrado de nadie.

Tatiana ha vuelto a dar de qué hablar pero esta vez no por algún lanzamiento musical, sino por su disfraz de “La Sirenita” que utilizó para asistir a una fiesta de Halloween. Debido a la celebración de Halloween las fiestas de disfraces no pudieron faltar y a ellas se unieron varios famosos.

Muchas celebridades causaron terror, otros polémicas y algunos risas. La famosa cantante y actriz, Tatiana, se unió a las demás figuras para presumir y modelar su disfraz, sin embargo, la reina de todos los niños recibió burlas ya que su maquillaje no era del todo perfecto y no gustó a usuarios en redes sociales quienes mencionaron que parecía “La sirenita mecánica”.

Tatiana compartió un video a través de su cuenta de Instagram presumiendo su vestuario, en el que se puede apreciar que lleva puesto un broche en el cabello en forma de estrella, además de su maquillaje el cual ella misma reconoció que no era muy bueno.

“Voy a una fiesta de disfraces y según yo, este es mi maquillaje de sirena, vean, con una pantimedia de red, bien pinterest, que te lo pones y luego topo, pero no me quedó bien o ¿qué opinan? ¡Ay no, qué horror!”, escribió la actriz.

Los usuarios en redes sociales pronto se hicieron presentes. “La sirenita mecánica”, “María la del barrio versión sirenita incluyente”, “Ajajjja parece barba jajaja”, “Qué terrible tu maquillaje”, “Lo bueno que fue para Halloween”, “Asustas a todos”, “Qué te den unas moneditas”, fueron algunas reacciones.

Tatiana Palacios Chapa, simplemente conocida como Tatiana, es una actriz, cantante y presentadora de televisión. Ha sido nominada para cinco premios Grammy Latino por Mejor Álbum de niños y ha vendido más de 9 millones de discos.

