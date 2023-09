Rihanna comparte las primera imágenes mostrando rostro de su 2do hijo

La cantante y su pareja A$AP Rocky le dieron la bienvenida a Riot Rose el pasado mes de agosto.

Después de revelar que estaba esperando a su segundo hijo en pleno show del SuperBowl LVII, Rihanna anunció su nacimiento en agosto sin dar más detalles.

Lo único que se sabía es que la cantante había tenido una niña y que su nombre empezaba con R, justo como su hermano mayor RZA que nació en mayo de 2022.

La pequeña tiene más de un mes y por eso la estrella de Barbados decidió que era momento de una foto familiar para dar a conocer al mundo a Riot Rose. La sesión estuvo a cargo del fotógrafo de celebridades Miles Diggs.

En las fotografías, RiRi aparece con una chamarra de mezclilla y cadenas de oro, mientras que Asap usa una playera de tirantes y pantalón de mezclilla. La pequeña usa un jumper y un gorro rosa, y su hermano mayor luce una chamarra gris y amarilla.

Según fuentes cercanas a la pareja, Rihanna está viviendo uno de los mejores momentos de su vida. En cuestión de tan sólo un par de años, se convirtió en madre de dos hijos, y aunque su carrera artística es muy importante, su nueva faceta como mamá parece hacerla más feliz.

En una entrevista para British Vogue habló de cómo había cambiado su vida por completo después de convertirse en madre. Confesó que ya no lograba identificarse con nada de lo que alguna vez consideró importante; ahora todo gira en torno a sus hijos.

“Lo es todo. Realmente no recuerdas la vida anterior, es lo más loco que hay. Literalmente intentas recordarla y hay fotos de mi vida anterior, pero el sentimiento, los deseos, las cosas que te gustan, todo, simplemente no te identificas con ello porque ni siquiera te permites mentalmente llegar tan lejos, porque… Porque no importa”.