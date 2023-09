Madre de Billy Miller confirma la causa de muerte de su hijo

A través de una emotiva carta, Patricia Miller agradeció las muestras de apoyo y reveló lo que sucedió con el actor.

La noticia de la muerte de Billy Miller dejó en shock a todos, y aunque en ese momento no se dieron a conocer más detalles del deceso, se dijo que él batallaba contra la depresión maníaca.

El actor de telenovelas murió trágicamente el pasado 15 de septiembre, dos días antes de cumplir 44 años. Ganó tres veces el premio Daytime Emmy, mejor conocido por su papel de Billy Abbott en The Young and the Restless y su trabajo en General Hospital .

Ahora, su madre Patricia Miller, acaba de emitir un desgarrador comunicado a Soap Opera Digest en el que confirma la causa de su muerte.

La señora se dio el tiempo para responder a las narrativas falsas que rodean la muerte del artista, confirmando que él decidió quitarse la vida:

“Me gustaría compartir los siguientes pensamientos”, dijo Patricia . “Quiero agradecer personalmente a los muchos fanáticos y amigos personales por la abrumadora cantidad de amor, oraciones y condolencias enviadas a mí y a mi familia por la devastadora muerte de mi hermoso hijo BJ – Billy Miller.

Luchó una larga, dura y valiente batalla contra la depresión bipolar durante años. Hizo todo lo que pudo para controlar la enfermedad. Amaba a su familia, sus amigos y sus fans pero al final la enfermedad ganó la pelea y él entregó su vida.

Las otras causas de muerte que se cuentan no son ciertas. Ojalá lo fueran pero simplemente no lo son. Todos lo amamos mucho y estamos tratando desesperadamente de afrontar nuestra pérdida. No tendré nada más que decir. Gracias por el amor y el apoyo.”

¿Quién era el actor?

Originario de Tulsa, Oklahoma. Billy Miller nació el 17 de septiembre de 1979, pero la mayor parte de su vida la pasó en Texas, donde creció y terminó sus estudios.

Se graduó de la carrera de comunicación y posteriormente se mudó a Los Ángeles en busca de cumplir sus sueños de triunfar en el mundo del espectáculos.

One of my favorite scenes. Can't help but smile when I watch it. #YR #BillyMiller pic.twitter.com/CqO5e6G66l — Lene (@l3neee91) September 17, 2023

Comenzó su carrera como modelo y varios años más tarde, se abrió paso en la industria del entretenimiento al participar en la telenovela “All My Children”, posteriormente alcanzó la fama gracias al papel de Billy Abbot en “The Young and the Restless” lo que lo llevó a ganar tres premios Daytime Emmy.

También participó en “General Hospital”, “Suits”, “NCIS,” “The Rookie”, “CSI: Crime Scene Investigation” y “Castle” y tuvo una aparición en la cinta “El Francotirador” (American Sniper).

