Serie en la que participa famoso guatemalteco gana premio Emmy

Euphoria y Stranger Things toman la delantera previo a la gran gala que tendrá lugar el próximo 13 de septiembre.

La serie de Marvel Studios, protagonizada por Oscar Isaac fue reconocida en la ceremonia de las Artes Creativas. Como ante sala a la próxima edición de los Premios Emmy, se hizo entrega a la serie Moon Knight al convertirse en la ganadora de la categoría Mejor edición para una serie limitada de antología, película o especial.

En total Moon Knight fue nominada en ocho categorías, pero solo consiguió un triunfo al final. Además, hay que resaltar que, la actriz surcoreana Lee You-mi, se consagró como la primer mujer asiática ganadora en los Premios Emmy.

Recordemos que la famosa le dio vida a Ji-yeong en la serie de Netflix, El juego del calamar. Será el próximo 12 de septiembre cuando se celebre la cita anual de los Premios Emmy 2022.

Mientras que los nominados se preparan para la edición, el pasado fin de semana se calentaron motores con los Creative Arts Emmys. Esta modalidad de los galardones otorga los premios de categorías o de detalles, y esta año HBO Max ha sido la plataforma más premiada, seguida de Netflix.

Más ganadores de Premios Emmy…

Euphoria, Stranger Things y The White Lotus emergieron como los grandes ganadores del domingo, llevándose también un quinteto de trofeos cada uno. Colman Domingo, quien actúa en Euphoria, como Ali Muhammad, un padrino de rehabilitación por drogas, ganó el trofeo de Actor invitado a una serie de drama.

En cuanto a las series de comedia, los ganadores son Metcalf por Hacks y Lane por Only Murders in the Building.

Otros ganadores del fin de semana incluyen al expresidente Barack Obama, quien ganó un Emmy a mejor narrador por su trabajo en la serie Our Great National Parks.

Taylor Simone Ledward, viuda del actor de Black Panther, Chadwick Boseman, recibió un trofeo póstumo para su esposo en la categoría de voz de personaje destacada.

