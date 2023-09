Nelly Furtado enseña su intimidad en plena alfombra culpa de su candente vestido

La cantante de 44 años eclipsó a todos con un mega escote, al borde de sus atributos traseros, pues al caminar la línea que sostenía la espalda dejó ver de más.

Nelly Furtado está regresando a la escena musical por todo lo alto, pues apareció en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards con una sensualidad descomunal.

La cantante apostó al total black, siguiendo la línea de los colores elegantes que nunca fallan, pero rompiendo la línea de lo clásico con la forma del vestido que eligió para la ocasión.

Ella presumió tremendo cuerpazo con un atuendo pegado al cuerpo, de manga larga y hasta los pies, pero con un increíble detalle bastante sexy , con la espalda abierta hasta la altura de los glúteos, dejando como protagonista su alucinante espalda súper tonificada.

Los videos que circulan en las redes captan a la artista caminando por la alfombra roja y sus movimientos dejaban ver su intimidad, las cámaras justo captaron el momento.

“@vmas @mtv SIEMPRE inolvidable 😍”, escribió ella en la publicación.

Las reacciones de los fans ante la sensualidad de la mujer a sus 44 años no tardaron en llegar y le escribieron halagadores comentarios señalando lo bien que luce a su edad.

“Ridículamente hermosa, lo sexy está fuera de mi imaginación 🔥😍🔥”

“🔥🔥🔥wowwww te ves increíblemente hermosa y sexy, ¡bien por ti!”

“Preciosa !!..🙌🏻😊 Esa línea en la espalda guaau 😉🌻”

“¡Ella es HERMOSA! 😍😍😍”

El regreso de la cantante

Timbaland, Justin Timberlake y Nelly Furtado están de regreso. Luego de 16 años de su exitosa colaboración de 2007 Give It to Me, el trío lanzó un nuevo sencillo el viernes titulado Keep Going Up.

Se espera que la canción esté en el esperado sexto álbum de estudio de Timbaland, que se publicará en noviembre.

“Mi nueva vida es mucho mejor que la anterior”, canta Furtado en la pista. “Ahora me estoy riendo, recuerda que estaba destrozado”. “Sigo adelante, sigo adelante, sigo subiendo”, armonizan Timberlake, de 42 años, y Furtado en el pegadizo estribillo.

