Se cae el escenario encima de Olivia Rodrigo durante los MTV VMA’s

Los usuarios catalogaron como desastrosa la presentación de la cantante, pues hasta Selena Gomez se pegó tremendo susto.

Olivia Rodrigo se presentó durante los premios MTV Video Music Awards 2023 y recreó una escena de uno de sus videos musicales y terminó confundiendo a quienes presenciaron su show.

Para muchos, la cantante protagonizó un desastroso show asustando a los espectadores cuando el escenario comenzó a caerse a pedazos. Sin embargo, se trató nada más y nada menos que de un montaje.

Y es que la joven artista recreó el video de su canción Vampire, lanzada este año como primer single de su más reciente disco Guts. En el metraje, ella se encuentra en un escenario cuando es golpeada por una estructura que cae del techo.

Fue precisamente esto lo que hizo anoche, “destruyendo” gran parte de la escenografía, desconcertando a quienes no entendieron la referencia y causando preocupación.

Los videos que circulan en las redes sociales muestran a Selena Gomez visiblemente consternada por el caos. La imagen ahora circula en las redes como uno de los momentos graciosos de la premiación.

Selena Gomez covering her ears during Olivia Rodrigo's performance 😭

She responds to her viral reaction to Olivia Rodrigo’s “vampire” #VMAs performance:

“I heard a loud noise and it scared me”#SelenaGomez #Selena #VMAs2023 #OliviaRodrigo pic.twitter.com/jrirosKKbn

— TrendyOdd (@TrendyOdd) September 13, 2023