Margot Robbie seduce Grecia con sexy monokini ‘sideboob’

La actriz de Barbie está disfrutando de unas merecidas vacaciones junto a su esposo y no dudó en presumir su espectacular figura.

Margot Robbie se ha convertido en la mujer del momento gracias al éxito en taquilla de la película Barbie, la cual se ha convertido en la que más ha recaudado en la historia de Warner Bros.

Tras muchos meses de promoción viajando por el mundo, la actriz está disfrutando de una vacaciones junto a su marido, el productor de cine Tom Ackerley con quien lleva casada desde el año 2016.

El destino que la pareja eligió para disfrutar el verano fue Grecia, y fueron fotografiados en un momento muy romántico mientras se besaban en el agua durante un placentero baño en el mar de la Isla de Sifnos.

Swimsuit-clad Margot Robbie packs on PDA with husband Tom Ackerley in Greece https://t.co/RzkOCvovnh pic.twitter.com/RvPRe4lsUu

— Page Six (@PageSix) August 29, 2023