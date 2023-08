Ninel Conde se “desfigura” el rostro por sus excesivos retoques

En una reciente publicación, la cantante fue comparada con Lyn May por su irreconocible rostro, los fans aseguran que ya ni abrir los ojos puede.

Hasta hace un par de años, Ninel Conde era una de las mujeres más seguidas de la farándula mexicana por su sensualidad y belleza; sin embargo, esos días han quedado atrás, pues ahora solo críticas provoca.

De nuevo la cantante ha sido una vez más el blanco de críticas por cómo se ve su rostro, después supuestos y excesivos tratamientos faciales.

La periodista María Celeste Arrarás publicó una foto en su cuenta de Instagram junto a ella y las actrices venezolanas Lupita Ferrer y Viviana Gibelli.

Pero todas las miradas se enfocaron en la mexicana de 46 años pues si rostro sorprendió a todos. Ella aparecía en primera fila luciendo un ajustado vestido en color hueso.

La fotografía comenzó a hacerse viral y dio paso para que el público empezara a compararla con la vedette Lyn May, debido a las cirugías estéticas que se ha realizado.

“Cada día se está arruinando más y tan bonita que era”

“Ay Dios, que rara se ve #NinelConde, creí que era Lyn May”

“Ya no puede ni abrir los ojos de lo estirada que está”

“Viéndola nos hace pensar seriamente en si querer operarse o no. Ya que si ella con tanta plata quedó así yo sin plata quedaría peor”,

“Qué lástima por ella, tenía una cara preciosa”, fueron algunos de los comentarios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ninel Conde (@ninelconde)

La salud de la cantante

Los más fieles fans se preocuparon por la salud y el aspecto de Ninel Conde y le han pedido que no se haga “más ajustes” porque podría pasar un mal rato y tener problemas aún mayores de los que consideraron que ya tiene.

Mientras tanto, ella aseguró que su rostro no luce diferente por la aplicación de bótox y pidió al público que investiguen antes de opinar. Sus comentarios fueron criticados por varias personalidades del espectáculo.

Niurka dijo que le sorprendía que ella creyera que no se ha puesto bótox ni operado de distintas partes de su cuerpo. Como respuesta la ex integrante del elenco de la telenovela RBD aseguró que no hay forma alguna de que se sepa si se aplicó mucho de esta toxina o no.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ninel Conde (@ninelconde)

