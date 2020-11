María Celeste Arrarás sorprende al posar traje de baño a sus 60 años

Por primera vez, la famosa presentadora mostró el cuerpazo que tiene en una sexy calzoneta mientras disfrutaba de unas vacaciones.

Maria Celeste Arrarás decidió lucirse en traje de baño a sus 60 años, dejando ver por primera vez su espectacular figura.

La famosa presentadora sacó de paseo todas sus curvas en una paradisíaca playa en alguna parte del mundo, pues no comentó dónde se encontraba.

La ex conductora de Al Rojo Vivo no quiso revelar en dónde se encontraba de vacaciones. En muchas ocasiones comentó que casi no ha salido de su casa por la pandemia del COVID-19 por lo que decidió tomar unas vacaciones solo con su familia cercana.

“Ojalá pudieran ver la belleza de este mar con sus propios ojos. ¡Las fotos no le hacen justicia!🐚”, comentó en esa fotografía en donde se luce con un traje de baño muy elegante y con el que deja ver su silueta.

Esa no fue la única fotografía que la periodista compartió pues también mostró los paisaje del lugar donde se encuentra.

“Te cayó bien salir del set María Celeste, muy hermosa”

“Eres una princesa”

“Qué hermosa y que cuerpazo para tu edad”

“Al Rojo Vivo está muriendo y tú con vida”

“Queremos que nos digas que estas son tus vacaciones antes de regresar Al Rojo Vivo porfa”, fueron algunos de los elogios de sus fans.

Mensaje de la presentadora

El programa que durante casi dos décadas condujo María Celeste Arrarás inició una nueva etapa con un renovado plató y dos nuevos presentadores: Jessica Carrillo y el español Antonio Texeira.

“Asumo con felicidad, profesionalismo, responsabilidad y humildad el reto que implica ser parte de la nueva etapa de Al rojo vivo”, escribió emocionada la conductora mexicana a través de Instagram, donde cuenta con cerca de 400 mil seguidores.

Como se veía venir, el recuerdo de la exconductora eclipsó la nueva etapa del programa, convirtiéndose en la principal protagonista del estreno a través de las redes sociales.

