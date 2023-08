Así estafaron a guatemaltecos que viajaron a México para el concierto de Taylor Swift

Fans de Guatemala acusan a agencia de viajes mexicana de estafarlos.

Fans guatemaltecos de la cantante Taylor Swift denunciaron que una agencia mexicana los habría estafado al prometerles un viaje a la Ciudad de México que incluía entradas para el concierto en el Foro Sol. Se informó que los connacionales pagaron miles de dólares por este paquete. Sin embargo, la empresa señalada emitió un comunicado en el que se desvincula de cualquier responsabilidad y afirmó que hizo todo lo posible para satisfacer a sus clientes.

En la plataforma de X, @jpanleu compartió su experiencia al contratar los servicios de una agencia de viajes que prometía llevarlos desde Guatemala a la Ciudad de México. El paquete incluía tres noches de alojamiento en la CDMX, así como traslados desde el aeropuerto al hotel y desde el hotel al Foro Sol, donde la cantante “The Man” se ha presentado desde el 24 de agosto. Además, este paquete incluía boletos en la zona verde A, con un costo de 7 mil 020 pesos mexicanos (aproximadamente Q3 mil 296).

El usuario relató que, después de comprar el paquete, nunca recibió el boleto físico. Según la información proporcionada por la empresa de viajes, el ticket sería entregado en México. El joven destacó que nunca recibió el acceso, incluso cuando llegó el día del concierto de Taylor Swift y aún no lo había obtenido. A pesar de haber asistido al Foro Sol, los empleados de la agencia les dijeron que se los entregarían una vez estuvieran en el estadio.

Por WhatsApp para entregarnos los boletos físicos lo cual tampoco sucedió. Para referencia les dejo lo que nos prometieron originalmente con los boletos, y la zona que adquirí: pic.twitter.com/z6hUC0tBlr — 𝙹𝙿 (@jpanleu) August 26, 2023

@jpanleu relató que él y un grupo de personas llegaron alrededor de las 4:00 pm a las afueras del lugar donde se llevaría a cabo el espectáculo. Sin embargo, aún no habían recibido sus boletos. Ya frente a las puertas del recinto, los responsables del viaje les informaron que, lamentablemente, su acceso sería para la zona General B, que tenía un valor mucho menor. Intentaron hacerlos firmar una carta en la que aceptaban este cambio, pero se negaron a hacerlo hasta que estuvieran dentro del estadio.

De acuerdo a la narración, pasaron las horas y casi dando las 9:00 pm de la noche, cuando ya había salido Taylor Swift al escenario, el joven y su amiga, así como otras personas que venían con ellos decidieron regresar al hotel al ver que los empleados no resolvieron el tema de los boletos. En tanto, medios reportan que estos chicos no fueron los únicos que denunciaron la supuesta estafa de esta agencia de viajes, ya que cerca de 100 jóvenes recibieron la noticia por parte e la empresa de que no tendrían acceso, por el cual pagaron más de mil 200 dólares, es decir, más de 20 mil pesos.

Hoy como aun nos sentíamos inseguros al respecto escribimos el número de servicio al cliente y nos respondieron esto pic.twitter.com/DQHCt1jqX6 — 𝙹𝙿 (@jpanleu) August 26, 2023

Responden a los fans de Taylor Swift

Después de que se hicieran virales las denuncias y que fueran retomadas por medios de información, la empresa responsable del viaje para el concierto de Taylor Swift colocó un extenso comunicado en su cuentas oficiales, en el que señalan que ellos fueron estafados por otra compañía, la cual era la encargada de hacerle la entrega de los boletos, que ya habían sido adquiridos con anticipación.

“Hemos dedicado esfuerzos inalcanzables para obtener nuevamente entradas al evento de Taylor Swift, las cuales ya se habían adquirido previamente y no nos fueron entregadas, por haber sido víctimas de un fraude por parte de la empresa”, destacó la agencia de viajes Mexitours, quien aseguró que está buscando soluciones para los clientes y que reembolsaran en su totalidad, además de que iniciarán acciones legales contra la compañía que les vendió los accesos.

