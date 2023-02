Giammattei llama a encontrar una solución pacífica por conflicto entre Rusia y Ucrania

El mandatario guatemalteco se pronunció al cumplirse un año de iniciado el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Publicidad

A un año del conflicto entre Rusia y Ucrania, el Presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, recordó este 24 de febrero, la importancia de la paz y la solidaridad internacional.

“A un año de la invasión injustificada de Rusia a Ucrania, recordamos la importancia de la paz y la solidaridad internacional. Nuestros pensamientos y oraciones están con los afectados por este conflicto y esperamos que se pueda encontrar una solución pacífica y duradera”, manifestó a través de una publicación en sus redes sociales.

Mientras que en sitios oficiales del gobierno de Guatemala, reiteraron su respaldo al Gobierno y pueblo ucraniano, e hicieron un llamado al cese de la agresión y restablecimiento de la paz.

#AHORA En el marco de la fecha en la que se cumple un año del inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, el @GuatemalaGob se pronuncia y “hace un llamado al cese de la agresión” y pide el “restablecimiento de la paz” https://t.co/HKegMi2ntB — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) February 24, 2023

El 25 de julio de 2022 el mandatario guatemalteco, visitó Ucrania y se reunió con el presidente de ese país, Volodímir Zelensky. Giammattei criticó la guerra y aseguró que el pueblo guatemalteco estaba “consternado por el dolor y la devastación” que en estos momentos se sufre en Ucrania.

Después de la visita de Giammattei a Kiev, Rusia se pronunció a través de sus redes sociales institucionales, e indicó: “El Jefe de Estado de Guatemala cumplió en Kiev la agenda de sus lazos no tanto con Ucrania, como con Estados Unidos. Estas relaciones, cabe señalar, no han sido un camino de rosas. Para citar sólo a los mismos expertos estadounidenses quienes le indicaron al Presidente Giammattei que una visita a Ucrania no es suficiente para reparar el “daño a la democracia guatemalteca” hecho por él. Reiteramos: no son nuestras valoraciones”, esto fue lo que escribió la embajada de Rusia en Guatemala.

Piden retirada de Ucrania

La Asamblea General de la ONU aprobó por aplastante mayoría una resolución que exige la “retirada inmediata” de las tropas rusas de Ucrania para poner fin a la guerra lanzada hace un año por Moscú.

Con 141 votos a favor, 7 en El mandatario guatemalteco se pronunció al cumplirse un año de iniciado el conflicto entre Rusia y Ucrania. al, justa y duradera en Ucrania”.

En su resolución patrocinada por decenas de países y ante la abstención notable de China, el foro de la ONU reiteró su “compromiso” con “la integridad territorial” de Ucrania.

Exigió a Rusia que “retire de inmediato, por completo y sin condiciones todas sus fuerzas militares del territorio de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente”, en alusión a los territorios anexionados por Moscú.

* Con información de AFP y Fabiola Toledo, Emisoras Unidas 89.7

(Visited 10 times, 10 visits today)

Publicidad