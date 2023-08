Famosa actriz pide donaciones tras ser hospitalizada de emergencia

De acuerdo a la información de la familia, la actriz será operada para ponerle una prótesis tras sufrir una grave caída.

La actriz del Cine de Ficheras, Rossy Mendoza, fue hospitalizada de emergencia después de sufrir una grave caída cuando se encontraba en su casa de la Ciudad de México. La actriz y bailarina de la pantalla grande reapareció en un programa de espectáculos para pedir donadores de sangre y solicitó ayuda económica para solventar los gastos médicos que ha generado su estancia en el nosocomio.

El miércoles 23 de agosto, la familia de la vedette mexicana dio a conocer que Mendoza, de 80 años, tuvo que ser trasladada de emergencia al hospital Álvaro Obregón debido a que se cayó de las escaleras de su casa y tuvo una lesión en el fémur, por lo que la tienen que operar. En una entrevista para la revista Tv Notas, su hija Silvana Durán indicó que la cirugía estaba programada para el jueves, no obstante, debido a la baja de plaquetas de la artista, se pospuso para este sábado.

En el programa “De Primera Mano”, Mendoza reapareció para mandar un video desde la clínica de salud. En las imágenes, la actriz aparece postrada en una cama, sin embargo, mantiene una actitud positiva, ya que bromeó un poco sobre su situación. Al mismo tiempo, pidió a sus miles de fanáticos que le donaran sangre, puesto que necesitaban seis personas para que este sábado la pasaran al quirófano.

“Me han llamado personas de Estados Unidos, de Sudamérica, de todo el mundo para quererme apoyar. (…) Gracias a toda la gente que yo los quiero y ellos a mi me quieren, gracias queridos amigos y amigas. Los amamos y si me quieren apoyar, se ponen de acuerdo con mi hija o con Gustavo Adolfo Infante. Ya me van a operar creo que mañana (sábado), me iban a operar hoy, pero ando baja de plaquetas, entonces yo creo que me las traen de Marte o de Júpiter o de Europa”, dijo hasta el último la celebridad, mostrando su buena actitud.