¡Nueva polémica! Usuarios piden investigar a YosStop por ofrecer terapias

La influencer mexicana Yoselin Hoffman, mejor conocida como YosStop, se encuentra nuevamente en el ojo del huracán.

Publicidad

La influencer mexicana Yoselin Hoffman, mejor conocida como YosStop se encuentra nuevamente en el ojo del huracán. Usuarios reportaron que la famosa ofrece servicios de Health Coach y psicología sin tener experiencia profesional.

Todo comenzó cuando la psicóloga clínica, Scarlet Espinoza, denunció que la youtuber no cuenta con Cédula Profesional, esto tras investigar en el Registro Nacional de Profesionistas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Yoss 💜 (@justyoss)

A lo anterior, la psicóloga pidió a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) intervenga, algo que los usuarios de las redes sociales apoyaron. Su finalidad es evitar prácticas que puedan poner en peligro la salud mental de los pacientes de la influencer.

Según el promocional de YossTop, su programa se llama “Reconecta contigo”, el cual dura tres meses de 6 sesiones personales quincenales, cuyo costo es de $5 mil pesos, con una hora de duración en cada consulta.

“Luego porque la gente se queja de que los verdaderos especialistas subimos nuestros costos”, comentó Espinoza y pidió ayuda de los usuarios de redes sociales en etiquetar a la Cofepris, asegurando que profesionales falsos como Yoss afectan la carrera de los verdaderos.

“Empecemos porque YosStop no cuenta con cédula profesional de psicóloga. Eso quiere decir que lo que hace es ilegal, pues ofrecer cualquier servicio de psicología sin ser psicóloga incurre en el delito de usurpación de la profesión”, escribió en su cuenta de Facebook.

“La psicología no es un circo y la salud psicológica no es un nicho de oportunidad para influencers y actores que no la hicieron en esas áreas. Etiqueten a Cofepris a ver si nos explican qué se hace en estos casos”, añadió. Inmediatamente miles de usuarios han compartido la información. Por el momento la influencer no ha comentado al respecto.

Lee también: ►Refuerzan seguridad de Arévalo por supuestos planes para matarlo

Mira también:

Publicidad